Rio Preto Weilers supera o Guarulhos Rhynos e está no Sampa Bowl 2023

O Rio Preto Weilers é o primeiro time classificado para a final do Sampa Bowl 2023. Na manhã deste domingo (18/6), a equipe de Rio Preto venceu o Guarulhos Rhynos por 28 a 3, no Campo Empyreo Leme, garantindo sua quarta final consecutiva no campeonato estadual. A partida foi uma reedição da decisão anterior, na qual o Rio Preto Weilers também saiu vitorioso.

Os pontos dos Weilers foram marcados por Thalys Almeida (2), Felipe Alvarenga e Edvan Gabriel (defesa). Lucas Alvarenga acertou os três chutes extras. A defesa do time de Rio Preto teve uma excelente atuação, pressionando bastante o QB Catullo Goes, do Guarulhos Rhynos, e forçando quatro turnovers no time adversário.

O adversário do Rio Preto Weilers será conhecido na tarde deste domingo, após a partida entre Moura Lacerda Dragons e Corinthians Steamrollers.

A data e o local do Sampa Bowl devem ser divulgados nos próximos dias pela SPFL.

