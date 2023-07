Rio Grande do Sul é campeão da Copa das Federações

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 10:30 Compartilhe

O Rio Grande do Sul é o campeão da Copa das Federações 2023. Com as finais, realizadas nesta terça-feira, no Praia Clube, em Uberlândia, a Federação Gaúcha de Tênis conquistou o titulo ao encerrar a competição com 100 pontos, seguida da Federação Paulista de Tênis e da Federação Paranaense de Tênis, respectivamente, segunda e terceira colocadas com 86 pontos.

Campeão em 2019, o Rio Grande do Sul começou tímido sua participação e assumiu a liderança no penúltimo dia da Copa das Federações, quando se garantiu em quatro finais (14F, 16F, 16M, 18F). “Não tivemos um bom início, as chaves estavam muito duras e o nível muito alto. O dia de ontem (segunda) foi essencial, colocamos quatro categorias nas finais e viramos o dia na primeira colocação e com uma boa margem”, contou Pena Leonardi, delegado do Rio Grande do Sul.

Mesmo com a liderança isolada, a delegação gaúcha manteve a cautela, nesta terça-feira, para soltar o grito de campeão. “Eu alertei a equipe. Em 2018 aconteceu a mesma coisa. Nós viramos o último dia com uma vantagem muito grande, a gurizada comemorou antes da hora e nós não ganhamos nada. Este ano foi parecido, mas graças a Deus saímos com a vitória. Viemos com uma equipe muito forte, de boa qualidade e a nossa equipe se diferencia pelo trabalho de grupo. Nossos técnicos são sensacionais e dedico essa vitória a eles”, afirmou Leonardi.

Com o Rio Grande do Sul assegurando o título ao longo do dia, São Paulo e Paraná travaram um duelo à parte, disputado jogo a jogo, em busca do vice-campeonato. As duas federações terminaram empatadas com 86 pontos, mas no critério de desempate (número de vitórias), a Federação Paulista ficou com a segunda colocação.

Para Aristides Barcellos, vice-presidente da Confederação Brasileira de Tênis e diretor do torneio, a edição deste ano da Copa das Federações foi uma das mais disputadas. “Foi uma competição de alto nível técnico, com grandes confrontos e jogos. Houve um envolvimento muito grande das federações e, acredito, que foi uma das melhores edições realizadas por nós nos últimos anos”, ressaltou.

Em cinco dias de competição, a Copa das Federações reuniu 531 atletas de 19 federações, em mais de 130 confrontos, cerca de 400 jogos e mais de 70 horas de torneio.

Classificação final:

1º Rio Grande do Sul – 100

2º São Paulo – 86

3º Paraná – 86

4º Santa Catarina – 72

5º Rio de Janeiro – 68

6º Minas Gerais – 62

7º Bahia – 60

8º Espírito Santo – 48

9º Distrito Federal – 30

10º Mato Grosso do Sul – 30

11º Alagoas – 28

12º Pernambuco – 24

13º Tocantins – 24

14º Goiás – 22

15º Mato Grosso – 22

16º Ceará – 7

17º Pará – 6

18º Rio Grande do Norte – 2

19º Roraima – 2

Campeões por categoria:

18 Feminino A

1º Rio Grande do Sul

2º Rio de Janeiro

3º Paraná

18 Feminino B

1º Goiás

2º Espírito Santo

3º Mato Grosso

18 Masculino A

1º Paraná

2º Rio de Janeiro

3º Santa Catarina

18 Masculino B

1º Bahia

2º Tocantins

3º Alagoas

16 Feminino A

1º Rio Grande do Sul

2º Minas Gerais

3º Santa Catarina

16 Feminino B

1º Mato Grosso do Sul

2º Bahia

3º Espírito Santo

16 Masculino A

1º São Paulo

2º Rio Grande do Sul

3º Paraná

16 Masculino B

1º Mato Grosso do Sul

2º Bahia

3º Espírito Santo

14 Feminino A

1º Santa Catarina

2º Rio Grande do Sul

3º Rio de Janeiro

14 Feminino B

1º Espírito Santo

2º Pernambuco

3º Alagoas

14 Masculino A

1º São Paulo

2º Distrito Federal

3º Paraná

14 Masculino B

1º Bahia

2º Alagoas

3º Tocantins

12 Feminino A

1º Santa Catarina

2º Paraná

3º Rio Grande do Sul

12 Feminino B

1º Espírito Santo

2º Mato Grosso

3º Alagoas

12 Masculino A

1º São Paulo

2º Rio de Janeiro

3º Rio Grande do Sul

12 Masculino B

1º Bahia

2º Pernambuco

3º Tocantins

Tennis Kids

9 Feminino

1º Rio de Janeiro

2º Paraná

3º Mato Grosso

9 Masculino

1º Rio de Janeiro

2º São Paulo

3º Paraná

10 Feminino

1º São Paulo

2º Rio Grande do Sul

3º Paraná

10 Masculino

1º São Paulo

2º Minas Gerais

3º Paraná