Rio de Janeiro receberá L’Étape, prova de ciclismo chancelada pelo Tour de France

A cidade do Rio Janeiro (RJ) sediará, neste final de semana, a sua terceira edição do L’Étape Rio. As largadas serão realizadas no domingo (25), às 6h, na Marina da Glória, famoso ponto turístico da cidade. Serão 1800 ciclistas divididos em várias categorias, que competirão no percurso curto (55 km) ou longo (110 km).

A prova repete alguns trechos do ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos Rio 2016, como o Aterro do Flamengo, Vista Chinesa e as praias de Copacabana e Ipanema. A organização mantêm os mesmos desafios das edições anteriores na capital fluminense.

A organização fez um acréscimo de percurso no Alto da Boa Vista e também na Estrada da Canoa. Além disso, as altimetrias também estão maiores do que em 2022. No percurso curto, a altimetria acumulada é de 650 metros. Já no longo, serão 1300 metros, uma diferença de 200 metros a mais, o que equivale a um prédio de 70 andares.

– O L’Étape é uma experiência de ciclismo com padrão internacional chancelado pelo Tour de France com padrão europeu, com horário, exclusividade de vias, segurança e conforto! Pedalar no Rio de Janeiro, um dos principais cartões-postais do mundo, exige muito planejamento e interação com os órgãos públicos locais – contou Fernando Cheles, diretor de prova.

Sprint e Montanha

Inspirado na dinâmica de provas de velocidade em velódromo nos sprints das chegadas de etapas planas do Tour de France, a prova terá o Sprint, trecho estabelecido após o término da parte montanhosa do percurso, já voltando pelo trecho plano na orla do Leblon.

Totens sinalizarão o início e o término do desafio, que tem 800 metros em linha reta para acelerar e embalar ao máximo sua bicicleta antes dos 200 metros finais que serão cronometrados!

Os atletas masculino e feminino do percurso de 110 km que tiverem o menor tempo nestes 200 metros de puro sprint tempo ganham! Serão milésimos de segundos que decidirão quem, entre os mais rápidos, vai conquistar o pódio e a camisa de Sprinter.

O Desafio Rei e Rainha da Montanha também acontecerá durante a prova no domingo (25), onde a Specialized premiará o melhor tempo de escalada, masculino e feminino, na montanha em direção ao topo dos Alpes Cariocas, desde o Jardim Botânico até o topo na Mesa do Imperador, importante monumento histórico e tombado como patrimônio cultural.

Serão 4 km de extensão com 9,3% de inclinação média cronometrados. Uma montanha curta e intensa! Somente os atletas inscritos no percurso longo (110km) são elegíveis para o desafio.

Village

As atrações começam já nesta sexta-feira (23) , com entrega de kits, visitação aos expositores e dicas de preparação. No sábado, outra oportunidade para retirada dos uniformes, assim como dicas de nutrição, além de um briefing técnico. Todas as atrações serão no Palco Village, montado na própria Marina da Glória. A entrada é franca, e o L’Étape conta com uma parceria com a Gregario Cycling.

– O Village do L’Étape é uma festa onde ciclistas e marcas se encontram. É uma oportunidade única de encontrar e fazer amigos, além de conhecer os últimos lançamentos de produtos e serviços do mundo da bicicleta. Em 2022, o L’Étape inovou e convidou a Gregario Cycling para coordenar entrevistas e bate-papos sobre assuntos curiosos e técnicos no palco central do Village. Serão 11 convidados em atividades nesses dois dias – comenta Álvaro Pacheco, parceiro do L’Étape Brasil.

Os percursos

No L’Étape Rio há duas cores de uniformes. O azul é dedicado para os atletas desafiados, famosos como o jornalista e apresentador da ESPN Bruno Vicari, o ciclista profissional Murilo Fischer, a atriz Amanda Lee e o ex-jogador de vôlei Nalbert. O outro é o preto, dedicado aos atletas inspirados. Os uniformes fazem uma homenagem à cidade.

– A ideia para este ano era fazer layouts das 3 etapas que se conversassem, mas também evidenciando detalhes específicos de cada prova. No Rio, a gente trouxe o grafismo que lembra as ondas da Praia de Copacabana. Os uniformes são exclusivos para os atletas inscritos. Quem não puder ir no L’Étape Rio de 2023, poderá já se inscrever no de 2024 durante o evento deste ano – conta Thaís Barg, diretora de marketing da organização.

Programação do Village

Sexta-feira (23)

12h – Início do evento/Abertura do Village

12h às 20h – Village aberto para retirada de kit e visitação aos expositores 17h – Dicas de preparação e recuperação/ Leandro Bittar e Felipe Tadiello – Medicina Esportiva Samaritano

17h30 – Quiz 1/ Alvaro Pacheco – Gregário Cycling

Sábado (24)

9 às 20h – Village aberto para retirada de kit e visitação aos expositores

11h – Dicas de nutrição/Alvaro Pacheco e Rafael Brasilia

11h30 – Quiz 2/Leandro Bittar – Gregario Cycling

11h45 – Dicas de pacing/ritmo – Alvaro Pacheco e Walter

12h15 – Andando em pelotão/Leandro Bittar e Murilo Fischer

12h45 – Quiz 3/Alvaro Pacheco – Gregário Cycling

13h – Técnicas de Subida/ Leandro Bittar e Ricardo Alcici

13h30 – Técnicas de Descida/ Alvaro Pacheco e Escalera CC 14h30 – Briefing Técnico/Fernando Cheles – Diretor Técnico do L’Étape Brasil

15h – Mesa Redonda/ Comentários do Briefing Técnico – L. Álvaro Pacheco, Bruno Vicari e Fernando Cheles

15h45 – Quiz 4/ Leandro Bittar – Gregário Cycling

16h – Dicas de setup (quadro/roda)/Alvaro Pacheco e Uirá – Specialized

16h45 – Quiz 5/Leandro Bittar – Gregário Cycling

O L’Étape

É a terceira vez que o evento estará no Rio de Janeiro e essa competição é a segunda etapa do L’Étape Brasil. A primeira prova do calendário de 2023 aconteceu em abril, na cidade de Cunha (SP).

Já a terceira será em Campos do Jordão, em setembro. Em abril de 2024, haverá nova edição em Cunha. A etapa é voltada para os ciclistas amadores e tem a chancela do Tour de France, uma das maiores competições de ciclismo de rua do mundo.

É uma das provas mais importantes do ciclismo amador do país. Com três torneios no país, só perde para o México em números de provas chanceladas pelo Tour de France. Possui 30 etapas espalhadas pelo mundo. Entre os países que recebe as etapas amadoras estão: México, Canadá, Colômbia, República Tcheca, Dinamarca, França, Equador, Grécia, Brasil, Indonésia, Bolívia, Estados Unidos, Espanha, Romênia, Eslovênia, Eslováquia, Suíça, Portugal, Holanda, Bulgária, Chipre, Malásia e Tailândia.

Sobre o Tour de France

O Tour de France é a mais tradicional prova do ciclismo de estrada mundial, assim como o maior evento esportivo anual do mundo. Criado em 1903, reúne a nata do ciclismo: somente os melhores do mundo podem percorrer os 3.600 km da competição. É um evento de 22 dias (sendo apenas 2 dias de descanso para os atletas) que acontece sempre ao longo mês de julho.

O torneio é composta por 20 etapas de trajetos diferentes, que passam pela França e por países vizinhos. Por toda a sua grandiosidade, o evento tornou-se um objeto de desejo de muitos atletas e espectadores. A cada ano a competição leva mais de 12 milhões de pessoas às ruas para torcer e animar os atletas ao longo das estradas.