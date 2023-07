Richard Ríos dedica gol a ex-companheiro de Palmeiras que se contundiu gravemente em estreia no novo clube

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 6:21 Compartilhe

Autor de um dos gols do Palmeiras na vitória sobre o Fortaleza, no sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro, o meia Richard Ríos usou as redes sociais para dedicar o tento ao ex-companheiro de clube Giovani, vendido ao Al-Sadd, do Qatar.

– Tudo vai estar bem, (você) vai voltar mais forte. Esse gol é para você, meu irmão – escreveu o volante em publicação no Instagram.

O momento não poderia deixar de ser mais oportuno. Logo em sua estreia pelo clube árabe, Giovani sofreu uma lesão de ligamento cruzado e cartilagem.Deve ficar um bom tempo afastado dos gramados.

O gol de Richard Ríos abriu o placar para o Palmeiras na partida contra o Fortaleza. Ainda no primeiro tempo, o Verdão sofreu o empate, mas conseguiu a vitória depois que Raphael Veiga e Breno Lopes balançaram as redes na reta final do embate.