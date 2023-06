Reunião do Conselho Deliberativo do Vasco que cobra esclarecimentos sobre a SAF é remarcada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 18:24 Compartilhe

O presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, Carlos Fonseca, convocou para a próxima quinta-feira (29), às 19h30, uma reunião para cobrar esclarecimentos do presidente Jorge Salgado e do 2º vice-presidente geral Roberto Duque Estrada, à respeito da SAF e a crise do futebol. O encontro estava marcado inicialmente para o última dia 15, mas foi adiado porque Roberto Duque Estrada estava em viagem no exterior.

Na convocação, Carlos Fonseca também solicitou a presença do CEO Luiz Mello e do diretor de futebol Paulo Bracks. Além dos questionamentos sobre o futebol, a reunião vai servir para “conhecer e discutir questões relacionadas aos trabalhos de fiscalização da Vasco SAF, a serem apresentadas pelo membro da instituição no Conselho Fiscal da Vasco SAF, Marco Norci Schroeder”.

+ Vasco é punido pelo STJD e vai jogar sem torcida por 30 dias

A reunião foi solicitada por 71 conselheiros, de diversos grupos políticos, no dia 8 deste mês. O encontro será híbrido, sendo a parte presencial na Sede Náutica da Lagoa.