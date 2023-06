Renato Gaúcho fala sobre ‘assunto delicado’ de Suárez no Grêmio: ‘Tem muita coisa acontecendo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 23:28 Compartilhe

O Grêmio goleou o Coritiba por 5 a 1 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, neste domingo. Após a partida, o técnico Renanto Gaúcho comentou sobre a situação de Suárez, que não gostou de notícias que diziam que ele iria se aposentar por conta de dores no joelho. O treinador do Imortal classificou como “assunto delicado” do atacante e revelou que “tem muita coisa acontecendo” nos bastidores do clube.

+ Mostre sua paixão pelo Imortal com produtos a partir de R$69,90!

– É um assunto delicado, só quem está aqui dentro sabe o que temos conversado. Falo bastante com a diretoria, com Suárez também. Certas coisas a gente procura segurar, cada um tem uma opinião lá fora. Tem muita coisa ainda para acontecer, lá na frente posso falar, mas tem muita coisa acontecendo, sim – disse Renato, que ainda reforçou em outro momento da coletiva:

– Muita coisa ainda vai acontecer, espero que tenha um final feliz, porque precisamos dele. Ele tem dores no joelho e tem outras coisas acontecendo, mas aí foge de mim, é da diretoria com o jogador. Espero que as coisas possam se resolver da melhor maneira para que a gente continue tendo o Suárez – completou o técnico.

Em meio ao mistério sobre o seu futuro, Suárez segue escrevendo a sua história no Grêmio. Neste domingo ele fez um gol na vitória por 5 a 1 contra o Coritiba e atuou por 74 minutos no jogo.