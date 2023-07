Relembre a passagem de James Rodríguez na Grécia antes de acertar com o São Paulo

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/07/2023 - 17:03 Compartilhe

O São Paulo está muito próximo de anunciar a chegada de James Rodríguez, que assinará contrato de dois anos. A notícia do acerto animou os torcedores são-paulinos, mas o meia-atacante vem de um longo período sem jogar uma partida oficial. Ele estava no Olympiacos, da Grécia, desde o dia 15 de setembro de 2022, e rescindiu com o clube grego no dia 13 de abril de 2023.

Quatro dias antes de sua rescisão, ele disputou sua última partida pelo clube grego, na derrota contra o rival Panathinaikos. O colombiano foi substituído no intervalo. No total, o meia de 32 anos disputou 24 jogos pelo Olympiacos na última temporada, anotando cinco gols e distribuindo seis assistências.

Se Rafinha teve papel importante para convencer James Rodríguez a assinar com o Tricolor do Morumbi, Marcelo também conversou com o colombiano antes do meia assinar com o clube grego. Ambos jogaram juntos no Real Madrid, mas ficaram apenas 15 minutos juntos em campo no Campeonato Grego.

Revelado pelo Enviagado, da Colômbia, James passou por Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern de Munique, Everton e também atuou no futebol do Qatar. O grande momento do meia-atacante foi defendendo a seleção colombiana na Copa do Mundo de 2014. O camisa 10 foi o artilheiro do Mundial no Brasil, com seis gols.

O São Paulo ainda precisa acertar divergências sobre luvas e outras pendências para anunciar James Rodríguez como segundo reforço na janela. O plano da diretoria é ter o colombiano disponível para o confronto de volta contra o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil, no dia 16 de agosto. Para isso, o clube precisa inscrevê-lo no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF até o dia 8 de agosto.