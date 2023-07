Rei dos Coins e Playstation 5 anunciam Pré-Lançamento de Spider-Man 2

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 10:52 Compartilhe

A tão esperada sequência do aclamado jogo de super-heróis está chegando. Desenvolvido pela Insomniac Games da PlayStation Studios, Marvel’s Spider-Man 2 será lançado em 20 de outubro de 2023, prometendo uma experiência épica para os fãs. Nesta nova aventura, os jogadores terão a oportunidade de controlar tanto Peter Parker quanto Miles Morales, alternando entre os dois personagens ao longo da história.

O destaque deste novo capítulo da franquia é a introdução do traje de simbionte para Peter Parker, que traz consigo novas habilidades surpreendentes. Além disso, os jogadores poderão enfrentar dois icônicos vilões: Venom e Kraven. Prepare-se para emocionantes confrontos e uma trama repleta de reviravoltas!

E aqui vai uma dica exclusiva: a pré-venda do jogo já está disponível e pode ser adquirida através do Rei dos Coins, uma plataforma renomada para compra de saldo para PlayStation Network (PSN). Aproveite essa oportunidade para garantir sua cópia de Spider-Man 2 e obter acesso antecipado a conteúdos incríveis!

Como bônus de pré-venda, os jogadores que adquirirem o jogo com antecedência receberão o desbloqueio exclusivo do Traje do Cavaleiro Aracnídeo com três variações de cores para Peter, o Traje Aranha Sombria com três variações de cores para Miles, o dispositivo Agarrão com Teia e mais 3 Pontos de Habilidade para aprimorar suas habilidades de combate. Não perca essa oportunidade de começar sua jornada pelos arranha-céus de Nova York com um superpoderoso arsenal!

O fã pode se preparar para balançar, pular e deslocar-se pela vibrante cidade de Nova York com as novas Asas de Teia. A possibilidade de alternar entre Peter e Miles dará aos jogadores a oportunidade de experimentar histórias diferentes e explorar os poderes únicos de cada personagem. A aventura está prestes a começar, e você não vai querer ficar de fora!

Prepare-se para uma experiência espetacular, cheia de ação e emoção, enquanto luta contra o crime ao lado dos amigáveis vizinhos e enfrenta desafios que testarão suas habilidades de super-herói ao máximo.