Reforço do Real Madrid é casado com irmã gêmea da esposa de novo companheiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 9:38 Compartilhe

As irmãs gêmeas Melanie e Daphne Cañizares agora têm mais uma semelhança além dos traços físicos: as duas são casadas com jogadores do Real Madrid. Enquanto Melanie é esposa do atacante Joselu, novo reforço do clube espanhol, Daphne é casada com o lateral-direito Carvajal.

A união dos atletas com as gêmeas não é mera coincidência. Carvajal conheceu Daphne, com quem se casou no ano passado, justamente através de Joselu. Os dois jogadores espanhóis são amigos desde 2010, quando atuaram juntos no Real Madrid Castilla, a equipe B do gigante espanhol.

+ Real Madrid divulga novas fotos do Santiágo Bernabéu: veja como está o andamento das obras

Joselu e Melanie são casados desde 2016. Juntos, eles têm dois filhos: Leo e Lucas. Quando o primeiro filho do casal nasceu, o atacante recebeu a visita do agora companheiro. Nos encontros entre Carvajal e a família do atacante, o lateral costumava trocar cumprimentos com Daphne até que um dia os dois começaram a conversar.

Daphne vai seguir os passos da irmã e se tornar mãe de dois meninos. Carvajal e a esposa foram pais de Martín em 2020 e agora aguardam a chegada de Mauro.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Joselu tem 33 anos e é um atacante bastante rodado no futebol europeu. Com passagens pelo futebol alemão e inglês, o espanhol vive a grande fase da carreira já veterano. Com 16 gols marcados, o jogador foi terceiro na artilharia do último Campeonato Espanhol, vestindo a camisa do Espanyol. Além de contratado pelo Real Madrid, ele foi convocado pela primeira vez para a seleção espanhola em março deste ano. De lá para cá, foram quatro jogos e três gols defendendo a Fúria.

Veja abaixo fotos das famílias de Carvajal e Joselu.Melanie e os filhos assistiram à vitória de Joselu na Liga das Nações (Foto: Reprodução/Instagram)Carvajal, Daphne e o filho, Martín, com o troféu da Copa do Rei (Foto: Reprodução/Instagram)

E MAIS: