Reforço do Fluminense, Diogo Barbosa luta para ganhar novo fôlego e se consolidar nas Laranjeiras

A luta de Diogo Barbosa para se consolidar no Fluminense tende a ser marcada por duros obstáculos. O jogador de 30 anos, que desembarcou no Rio de Janeiro e passou a última segunda-feira (19) fazendo exames antes de assinar contrato com o Tricolor das Laranjeiras, vê na mudança de ares a tentativa de retomar seu futebol ideal.

O atleta surge como a “cartada” da diretoria tricolor para encontrar uma alternativa no setor. Além de contar com Marcelo, que vem se recuperando de dores na panturrilha, o técnico Fernando Diniz viu Jorge, outra opção do setor, passar por uma lesão grave. Diogo Barbosa travaria disputa pela segunda vaga com João Henrique (o Esquerdinha), recentemente promovido da base.

Outro desafio de Diogo Barbosa é se redimir após uma passagem instável. Jornalista da Rádio Gaúcha, Cleber Grabauska detalhou como o lateral se saiu no Grêmio.

– O Diogo foi mal no Grêmio. Foi frágil defensivamente e nunca conseguiu compensar esse seu ponto fraco dando um acréscimo de qualidade na parte ofensiva. Não conseguiu ser protagonista e não se firmou como titular. Além disso, pesam contra o Diogo o fato dele ser um espécie de resposta à saída inesperada do Caio Henrique para o Mônaco e também o fato do Grêmio ter feito um péssimo negócio financeiramente – disse ao Lance!.

Cabe a Fernando Diniz encontrar o rumo ideal para o jogador de 30 anos deslanchar no Tricolor das Laranjeiras. Em um Fluminense que tenta se reencaixar e conta com pilares como Fábio, Marcelo e Cano, Diogo Barbosa se esmera para engrenar.

