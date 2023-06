Reforço do Flamengo, Luiz Araújo se despede de amigos em Atlanta

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 17:08 Compartilhe

Luiz Araújo realizou uma festa de despedida de Atlanta, nos Estados Unidos, neste último final de semana. O atacante está prestes a se mudar para o Rio de Janeiro, onde será anunciado oficialmente como o novo reforço do Flamengo.

O jogador brasileiro está no Atlanta United desde agosto de 2021. Antes de embarcar na MLS, o atleta teve passagem no Lille, da França, com início em 2017. Com o novo acerto para retornar ao Brasil, o atacante realizou uma despedida da cidade norte-americana com os amigos mais próximos.

O evento foi registrado nas redes sociais através de postagens e reportagens da mulher do atleta, Ingrid Catarini. A influenciadora publicou imagens da despedida, que contou com docinhos e um bolo para passar o tempo com os convidados, que fizeram questão de desejar boa sorte na nova caminha do casal. Confira abaixo: Ingrid Catarini, esposa de Luiz Araújo, publicou festa de despedida do Atlanta United (Foto: Reprodução/Instagram)

O atacante retorna ao Brasil na barca de reforços do Flamengo orquestrada para esta janela de meio do ano. O clube carioca também agiliza a chegada do goleiro Agustín Rossi, ex-Boca Juniors e Al-Nassr.

