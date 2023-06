Reforço do Flamengo, Luiz Araújo passa susto em avião e chega ao Rio em nova data; entenda

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 19:02 Compartilhe

O atacante Luiz Araújo, contratado pelo Flamengo, passou por um susto a caminho do Brasil. Durante a viagem, sua aeronave teve problemas hidráulicos e não conseguiu seguir percurso. Ele embarcará normalmente para as terras cariocas nesta quinta-feira e chega na sexta, para iniciar o período de adaptação.



O novo reforço do Rubro-Negro irá antes para a capital paulista para resolver questões pessoais e passar tempo com a família, antes de chegar ao Rio de Janeiro. O desembarque na Cidade Maravilhosa está marcado para a segunda-feira (26), e a apresentação no Ninho do Urubu deve acontecer na mesma semana.

O jogador conseguiu a liberação imediata do Atlanta United, com intuito de agilizar a mudança de volta ao Brasil. Luiz Araújo ainda passará por exames médicos antes de assinar contrato oficial com o Flamengo. O vínculo se inicia em 1º de julho e, dois dias depois, ele poderá ser regularizado no BID da CBF.



O Flamengo desembolsou 9 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) pela contratação de Luiz Araújo. O atacante agrada o técnico Jorge Sampaoli e chega para brigar pela titularidade e substituir Marinho, que foi negociado ao Fortaleza ao longo das últimas semanas. Além dele, o goleiro Augustín Rossi também chega na segunda-feira para se apresentar.