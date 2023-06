Recuperado, Gabigol diz estar ‘200%’ para reforçar o Flamengo contra o Santos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:02 Compartilhe

Logo mais, às 18h30 (horário de Brasília), Flamengo e Santos vão se enfrentar em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, o Rubro-Negro terá um grande reforço: o retorno de Gabigol, recuperado de lesão.

Gabi sofreu lesão no quadríceps e passou toda a paralisação da Data Fifa em recuperação para o retorno aos gramados. O atacante, já em condições de jogo, volta a campo como titular neste domingo (25), e garante estar ‘200%’ fisicamente.

Nas redes sociais, Gabigol compartilhou imagens de um dos treinos no Ninho do Urubu e publicou com a seguinte legenda: ‘200%’. A postagem faz alusão a um tweet anterior do camisa 10, que no dia 21 de junho, disse: ‘falta muito pouco para o 200%’.

Gabi se lesionou após o jogo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, o camisa 10 desfalcou o Rubro-Negro contra o Vasco, pelo Brasileirão, e o contra o Racing, pela Libertadores. Contra o Grêmio, Gabriel voltou a campo, mas jogou apenas os 45 minutos iniciais, cronograma pré determinado pelo DM.

+ Flamengo x Santos: rubro-negro tem leve vantagem em retrospecto do confronto; veja raio-x

Na última quinta-feira (22), Gabigol também desfalcou o Flamengo e não esteve em campo na derrota por 4 a 0 para o Bragantino. Agora, 200% recuperado, Gabi volta à titularidade contra o Santos, clube que o revelou.

A bola vai rolar para Flamengo e Santos neste domingo (25), na Vila Belmiro, às 18h30 (de Brasília). A partida será disputada com portões fechados, medida adotada como punição após os violentos episódios da torcida santista no duelo da última quarta (21), contra o Corinthians.