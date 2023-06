Recuperada de lesão, Tatiana Weston-Webb chega à Saquarema esperançosa: ‘Espero que dê tudo certo’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 15:39 Compartilhe

Única brasileira presente na disputa feminina da WSL, Tatiana Weston-Webb precisou desistir da última etapa da liga mundial, em El Salvador, por causa de uma intoxicação alimentar. Na sequência, a surfista ainda teve uma lesão no pé e precisou dar alguns pontos. Finalmente recuperada, ela almeja bons resultados na etapa de Saquarema, apesar de não ter conseguido se preparar como gostaria, conforme disse em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (21). Veja um trecho da resposta acima.

– Não deu para me preparar como eu conseguiria normalmente e queria. Eu fui ao Comitê Olímpico antes de ontem e fiz vários testes de esforço, está tudo certo. Estou me sentindo bem. Quando vier o momento, Deus vai determinar o que vai acontecer. Estou superpreparada, muito animada e sei que essa é uma oportunidade gigante para mim, de ganhar como a única brasileira no tour – falou.

– Como eu falei, não consegui me recuperar de jeito. Fiquei deitada na cama uns dias, tive que ir ao hospital ver se estava tudo certo. Fora isso, estava só alongando, tomei alguns pontos em um lugar que estica muito a pele. Não deu para fazer muita coisa, só visualização mental. Hoje vou tentar surfar pela primeira vez em uma semana, espero que dê tudo certo – completou.

Tatiana Weston-Webb é a quinta colocada do ranking mundial no momento, posição que garante vaga nas finais da WSL. Em Saquarema, com apoio da torcida, a brasileira busca vencer uma etapa pela primeira vez na temporada. Até aqui, o melhor resultado foi o terceiro lugar em Portugal. A disputa na cidade fluminense começa nesta sexta-feira (23) e pode ir até o dia 1º de julho.

