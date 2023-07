Recorde: Al-Hilal oficializa proposta de R$1,5 bilhão ao PSG por Kylian Mbappé

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 13:51 Compartilhe

O futuro de Kylian Mbappé, se depender do jogador, será no Real Madrid, com desejo mútuo. Mas o futebol árabe entrou em ação, mais uma vez, e Al-Hilal realizou uma proposta de 300 milhões de euros (cerca de R$1,5 bilhão) ao PSG e 700 milhões (R$3,6 bilhão de reais) de salário anual para o francês. A informação foi dada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências.

A negociação pode ser considerada mais que positiva para o Paris Saint-Germain. O clube havia estipulado um valor de venda entre 160-180 milhões de euros, mas a oferta astronômica do mundo árabe se torna irrecusável por parte dos parisienses. Mas do jogador, pode ser recusável. Isso porque, segundo informações da imprensa europeia, o camisa 7 já tem acordo com o Real Madrid.

A novela sobre o futuro de Mbappé ganhou episódios marcantes na última semana. No sábado (22), o presidente Nasser Al Khalaïfi retirou o jogador da viagem de pré-temporada para o Japão e Coreia do Sul, integrando a parte do elenco que está fora dos planos do clube.

O atacante tem contrato com o Paris até junho de 2024 e não deseja renovar, sendo este o motivo para o afastamento do elenco principal. De acordo com noticiários europeus, a diretoria estaria decidida a vender o francês e, caso não conseguisse, Mbappé ficaria de fora de toda a temporada. O jogador deseja cumprir o vínculo até o final e partir para o Real Madrid.