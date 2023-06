Recife Mariners anuncia norte-americano Jason Shelley

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 11:00 Compartilhe

O Recife Mariners acertou mais uma grande contratação para a disputa da Conferência Nordeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). O time pernambucano acertou a chegada do norte-americano Jason Shelley, que no FABR defendeu as cores do João Pessoa Espectros e Rio Preto Weilers.

Jason Shelley pode jogar como wide receiver e defensive back. No ano passado, o jogador foi campeão da Conferência Nordeste da Liga BFA pelo João Pessoa Espectros e nesta temporada ajudou o Rio Preto Weilers a chegar às finais da SPFL e da Taça Brasil Hinova. Nos EUA, Shelley jogou no universitário com o defensor Oshay Dunmore, na Southern Oregon University.

Outra grande contratação de peso do Recife Mariners é o quarterback Álvaro Fadini, um dos melhores jogadores da história do FABR e que passou por Cruzeiro FA, Tritões FA, Eagles, Sada Cruzeiro e Galo FA.

Além disso, eles tiraram os linhas ofensivas Lenin Caldeira e Breno Araújo do João Pessoa Espectros. Do antigo Santa Cruz Pirates chegam os linhas defensivas Pedro Henrique e Walber ‘Tayson’, o linha ofensiva Marcelo ‘Toru’, o wide receiver João Loureiro e o defensive back Erivelton ‘Shark’.

O Recife Mariners estreia na Conferência Nordeste da Liga BFA contra o Parnamirim Scorpions, fora de casa, no dia 9 de julho.