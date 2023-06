Recém-chegado ao Atlético-MG, Felipão promete ‘vibração e vontade’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 14:20 Compartilhe

Substituto de Eduardo Coudet no Atlético-MG, Luiz Felipe Scolari ainda não chegou a Belo Horizonte, mas já mandou um recado à torcida alvinegra. Em vídeo publicado pelo Galo nas redes sociais, Felipão promete sintonia com a Massa, como é conhecida a torcida do time mineiro.

– Estaremos juntos na empreitada para conseguir os objetivos traçados por todos nós. Nós da parte técnica, a torcida, e os nossos atletas, comissão técnica, e todas as pessoas envolvidas no nosso projeto. (…) Torcida do Galo terá em mim, em nós, aquilo que sempre esperou: vibração e vontade, e tudo mais – disparou Scolari.

Além disso, Felipão prometeu participação ativa no projeto esportivo do Galo. Aos 74 anos, o pentacampeão mundial assina contrato até dezembro de 2024, e estará no comando técnico, por exemplo, no primeiro jogo oficial da Arena MRV, que está previsto para o mês de agosto.

– Fiquei muito feliz pelo convite do Galo. Estarei participando ativamente nesse um ano e meio (tempo de contrato). Um abraço, e tudo de bom. Estarei aí com vocês – concluiu.

A tendência é que Felipão já esteja à beira do campo na partida contra o Fluminense, na próxima quarta-feira, 21 de junho, em Volta Redonda, pelo Brasileirão. No comando do Atlético-MG, o principal objetivo do treinador e da diretoria é, quem sabe, a conquista do bicampeonato da Libertadores.

