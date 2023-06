‘Realização de um sonho’, frisa Jean Dias após primeiro gol no Inter

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 15:35 Compartilhe

O atacante Jean Dias certamente irá demorar para esquecer o dia 25 de junho de 2023 pelos melhores motivos possíveis. Além de fazer seu primeiro jogo como titular no Internacional, ele também marcou o tento da igualdade contra o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, que abriu caminho para a virada no marcador concretizada por Alemão.

Após o confronto, a sensação de felicidade era notória no semblante do atleta de 32 anos de idade que chegou ao Colorado após campanha destacada junto ao Caxias no vice-campeonato do Gauchão deste ano. Na oportunidade, foram três gols e cinco assistências em 14 compromissos.

– É um momento muito especial na minha carreira. Desde que cheguei aqui no Internacional deixei claro que é a realização de um sonho e tenho feito de tudo para poder ajudar a equipe. Estou muito feliz com o gol marcado e mais ainda com a vitória conquistada. Enfrentamos um adversário difícil, passamos por adversidades dentro da partida, mas mostramos força e conseguimos conquistar os três pontos – pontuou.

Este foi o 11° confronto disputado por Jean Dias desde a sua chegada ao Inter, tendo colaborado também com uma assistência até o momento quando deu passe para Maurício fazer um dos gols no triunfo por 2 a 1 sobre o Flamengo. O jogo em questão ocorreu no Beira-Rio, em 23 de abril.

>Renove o seu estoque de camisas do Inter com o cupom LANCEFUT 10% OFF



Diante da importância do confronto da próxima quarta-feira (28) onde o Colorado decide sua vida na Libertadores, contra o Independiente Medellín, Jean tratou de assegurar que a concentração do elenco de Mano Menezes está inteiramente no confronto continental assim que o árbitro apitou o fim do confronto pelo Brasileirão:

– Nós agora já mudamos o foco para este duelo contra o Independiente Medellín. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar, é um grande adversário, muito qualificado e que vai nos trazer grandes desafios. Mas, nós vamos jogar dentro de casa e tenho certeza que o Beira-Rio estará lotado e, com o apoio da nossa torcida, vamos em busca da vitória que nos dará a classificação para a próxima fase.