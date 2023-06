Real Madrid se prepara para anunciar renovação com Vinicius Junior

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 18:17 Compartilhe

Real Madrid tem se preparado para o anúncio da extensão do contrato com Vini Jr, que foi prolongado até junho de 2027. O novo vínculo terá multa rescisória de 1 bilhão de euros. Além da extensão de tempo de contrato, o novo acordo estabelece um aumento salarial significativo, que coloca o atleta de 22 anos entre os maiores salários do elenco.

O acordo veio a ser definido há cerca de um ano, ao fim da temporada 2021/22, quando o atleta brasileiro mostrou grande desempenho e evolução pelo time espanhol, conquistando o Campeonato Estadual e a Liga dos Campeões.

A última temporada consolidou o brasileiro como craque no elenco. Vini Jr. participou de 42 gols dos 55 jogos que participou pelo Real Madid, onde foi eleito o melhor jogador do clube na temporada.

A tendência é que Vini tenha ainda mais destaque na próxima temporada, já que Karim Benzema, sua dupla no clube espanhol, deixou o Real Madrid em rumo ao futebol saudita, deixando o brasileiro como referência ofensiva no elenco.