Real Madrid renova contrato de Dani Ceballos até 2027

O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato do meia Dani Ceballos até 2027. O jogador é mais um a permanecer no Santiago Bernabéu e fazia parte dos atletas merengues cujos vínculos se encerravam ao fim deste mês. As negociações para a renovação de seu contrato aconteciam desde abril e o desejo de Ceballos sempre foi o mesmo, permanecer no Santiago Bernabéu.

O meia, revelado pelo Real Betis, havia recebido sondagens do Atlético de Madrid e do próprio Betis, mas sua prioridade sempre foi renovar com o Real Madrid. Contratado em 2017, Dani Ceballos teve passagem pela Premier League entre 2019 e 2021, quando foi jogador do Arsenal por empréstimo.

Dani Ceballos em ação pela seleção da Espanha (ASANO IKKO / AFP)

Além de Ceballos, o Real Madrid também acertou as renovações contratuais de Toni Kroos e Nacho, que faziam parte da leva de jogadores com contratos em reta final. Pelo clube merengue, Ceballos marcou seis gols e deu 12 assistências em 120 partidas, somando todas as competições, desde sua chegada em 2017.