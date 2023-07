Real Madrid apresenta Arda Güler, principal joia do futebol turco

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 9:49 Compartilhe

Nesta sexta-feira (7), o meia Arda Güler, de 18 anos, foi apresentado oficialmente como novo reforço do Real Madrid. Considerado uma das maiores joias do futebol turco, o jogador recebeu a camisa 24 das mãos de Florentino Pérez, presidente do clube, e falou pela primeira vez como jogador da equipe espanhola.

“Obrigado à minha família, às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e ao clube. Também quero ser uma lenda do Real Madrid”, declarou o jovem.

Segundo a imprensa europeia, o Real Madrid desembolsou 20 milhões de euros (R$ 106,8 milhões) pela contratação do meia, que assinou contrato por seis temporadas.

Agora ex-jogador do Fenerbahçe, Arda é a quarta contratação do Real Madrid nesta janela de transferências. . Além do turco, outros nomes como Fran García, Jude Bellingham e Joselu também se juntaram à equipe espanhola. Brahim Díaz, que estava no Milan, retornou após empréstimo e também vai reforçar o time da capital.