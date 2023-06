Real Madrid anuncia renovação de contrato de Toni Kroos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 8:20 Compartilhe

O Real Madrid anunciou, na manhã desta quarta-feira, a renovação de contrato do meio-campista Toni Kroos. O novo vínculo entre o jogador e o clube será até o fim do primeiro semestre de 2024. A extensão contratual foi selada depois de uma novela que se arrastou nos últimos meses durante o processo de negociação entre as partes.

Kroos chegou ao Real Madrid em 2014, após a Copa do Mundo, e é o jogador alemão que mais vestiu a camisa merengue. São 417 jogos nestes nove anos, com 27 gols marcados e 89 assistências registradas. O meia está a dois jogos de entrar no top 20 de atletas com mais partidas disputadas pelo Madrid.

Em 2022-23, foram 52 jogos, dois gols e seis assistências para o alemão, conseguindo a conquista da Copa do Rei. Ao todo, são 20 troféus: quatro Champions, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Uefa, três títulos de La Liga, três Supercopas da Espanha e a recente conquista da copa nacional.

Outro que está em processo de renovação de contrato por mais uma temporada é o companheiro de setor de Kroos, o croata Luka Modric. Mesmo com 37 anos, Modric segue desfilando seu futebol e fez grande temporada pelo clube e pela seleção, ajudando a Croácia a alcançar a final da Nations League e o terceiro lugar na Copa do Mundo. Porém, a diretoria do Real já enxerga o momento de renovação para o futuro e contratou jovens meias pensando em possíveis saídas dos dois, como Camavinga, Tchouameni, Valverde e a mais nova aquisição: o inglês Jude Bellingham, de 19 anos, que custou mais de 100 milhões de euros aos cofres merengues.

