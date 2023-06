Real Madrid anuncia contratação de campeão da Nations League com a Espanha

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 7:30 Compartilhe

O Real Madrid anunciou, na manhã desta segunda-feira, a contratação do centroavante Joselu, de 33 anos. O atleta chega por empréstimo junto ao Espanyol de Barcelona, que foi rebaixado para a segunda divisão nacional, e deve ficar até o meio de 2024 no clube merengue.

A negociação, mesmo que por empréstimo, custou 500 mil euros aos cofres do Real. O contrato também inclui uma cláusula de compra opcional por um milhão e meio de euros ao fim do vínculo, mas que deve ser decidida apenas ao fim da próxima temporada.

Esta não será a primeira passagem de Joselu pelo Real Madrid. Originado das categorias de base do Celta de Vigo, o atacante passou pelo Real Madrid Castilla e foi vendido em 2012 ao Hoffenheim. No futebol alemão, também atuou por Eintracht Frankfurt e Hannover; posteriormente, viria a defender o Stoke City e o Newcastle na Inglaterra. Retornando à sua terra natal, jogou por Deportivo La Coruña e Alavés antes de uma ótima temporada com o Espanyol, marcando 16 gols em 34 jogos na La Liga.

???? #JoseluIsBack ???? pic.twitter.com/ZieiITdRS2— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 19, 2023

O bom desempenho com os catalães levou Joselu a defender a Espanha na Nations League, onde se sagrou campeão no último domingo em vitória nos pênaltis sobre a Croácia. O centroavante, além de ter aberto a série de cobranças com maestria, marcou o gol da classificação na semifinal frente à Itália.

O atacante chega para suprir as lacunas deixadas por outros atletas do setor ofensivo, que deixaram o Real nesta janela de verão europeia. Benzema rumou ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, para receber um salário anual astronômico de nove dígitos; Asensio, Hazard e Mariano Díaz também não renovaram seus vínculos e procuram um clube para 2023-24.

E MAIS: