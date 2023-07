Real Madrid anuncia a contratação de Arda Güler, joia turca e ex-Fenerbahçe

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 10:59 Compartilhe

Nesta quinta-feira (6), o Real Madrid anunciou a contratação do meia Arda Güler, ex-Fenerbahçe. Apontado como uma das maiores joias do futebol turco, o jogador, de 18 anos, assinou com o clube espanhol por seis temporadas.

Na última temporada, Güler foi treinado por Jorge Jesus no Fenerbahçe. Ele disputou 35 partidas, marcou seis gols e deu sete assistências. O jovem se despediu do clube conquistando a Copa da Turquia.

Arda, que será apresentado oficialmente nesta sexta-feira (7), é a quarta contratação do Real Madrid nesta janela de transferências. Além do turco, outros nomes como Fran García, Jude Bellingham e Joselu também se juntaram à equipe espanhola. Brahim Díaz, que estava no Milan, retornou após empréstimo e também vai reforçar o time da capital.