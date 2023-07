Real Betis anuncia Isco Alarcón, ex-jogador do Real Madrid

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/07/2023 - 14:42 Compartilhe

Mais uma troca entre rivais. Na tarde desta quarta-feira (26), o Real Betis anunciou a contratação do espanhol Isco, de 31 anos, ex-Real Madrid. Após passagem polêmica pelo Sevilla, o jogador chega aos Verdes e Brancos por uma temporada. O vídeo de anúncio do meio-campista retrata um ressuscitamento, podendo ligar a saída do rival e chegada ao novo clube.

A contratação de Isco Alarcón teria sido um pedido do técnico Manuel Pellegrini, velho conhecido da época do Málaga, após perder Canales para o Monterrey, do México.

Isco viveu momentos excepcionais na carreira enquanto parte do Real Madrid, em um dos maiores times da história. Depois de encerrar o ciclo de nove anos no Merengue, o jogador chegou ao Sevilla, em 2022, onde disputou apenas 19 partidas e teve problemas com o treinador Sánchez Pizjuán. Desde então, estava sem clube.

– Dou minha vida e minha honra à Guarda do Real Betis Balompié, nesta noite e em todas as que virão – mostra o vídeo, em referência à serie Game Of Thrones.