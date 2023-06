Rayssa Leal sofre queda e termina fora do pódio em Pro Tour de Skate Street

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:13 Compartilhe

A japonesa Liz Akama se sagrou campeã do Pro Tour de Roma de Skate Street na tarde deste domingo, na Itália, torneio que vale pontos para os Jogos Olímpicos de Paris, disputados no ano que vem.

Grande destaque brasileiro na modalidade, Rayssa Leal terminou na quarta posição e ficou fora do pódio. Ao longo da disputa, a atleta demonstrou dores no abdômen após sofrer uma queda.

+ Veja os valores dos lotes arrematados no leilão do Instituto Neymar

Gabi Mazetto foi a outra skatista a representar o Brasil e terminou na sétima colocação. Chloe Covell, australiana de 13 anos de idade, ficou com o vice, enquanto Yumeda Oda completou a dupla japonesa no pódio com o terceiro posto.

Com os resultados da rodada, as três brasileiras que representariam o país nas Olimpíadas seriam Rayssa, Gabi e Pâmela Rosa — que perdeu a segunda colocação para Mazetto.

+ Virou rotina! Rayssa Leal dá show e se sagra campeã do Mundial de Skate Street em Sharjah

Para conquistar uma vaga nas Olimpíadas, as atletas precisam estar entre as 20 melhores colocadas do circuito mundial. Um país pode levar até três competidoras.

A fase final das eliminatórias para os Jogos Olímpicos só acontece no ano que vem, com o anúncio dos nomes classificados programado para o dia 24 de junho.

+ Rayssa Leal conquista medalha de ouro no X-Games pela segunda vez na carreira

Vale destacar que o Pro Tour de Roma também vale pontos para a qualificação dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, que acontecem entre 20 de outubro e 5 de novembro deste ano.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

Pâmela Rosa e Lucas Rabelo já estão garantidos na competição como prêmio por terem conquistado os Jogos Pan-Americanos Júnior, disputados em 2021.