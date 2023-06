Rayssa Leal e mais três brasileiros avançam para final do Pro Tour de Skate Street

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 20:11 Compartilhe

O Brasil conseguiu avançar com quatro skatistas para a final do Pro Tour de Skate street, em Roma, na Itália. As semifinais feminina e masculina foram disputadas neste sábado (24), e os oito melhores atletas de cada categoria conseguiram vaga na decisão, que será realizada neste domingo (25).

Entre as mulheres, destaque para Rayssa Leal e Gabi Mazetto. Vestindo a camisa da Seleção Brasileira feminina de futebol, a “Fadinha” conquistou 237,93 pontos e ficou atrás apenas da japonesa Liz Akama. Gabi, por sua vez, fez 217.62 pontos e conseguiu a última vaga. A notícia triste foi a eliminação de Pâmela Rosa, que terminou o dia na 13ª colocação.

Dois skatistas brasileiros avançaram para a final masculina: Felipe Gustavo, em sexto, e Kelvin Hoefler, em sétimo. Os outros dois atletas do Brasil presentes na semifinal, Gabryel Aguilar e Carlos Ribeiro, foram eliminados.

As finais das duas categorias serão disputadas neste domingo. A feminina está prevista para às 14h25, e a masculina para às 15h55, ambas no horário de Brasília e com transmissão do “SporTV3”.

Resultado da semifinal feminina

1. Liz Akama (Japão) – 239.71

2. Rayssa Leal (Brasil) – 237.93

3. Yumeka Oda (Japão) – 236.00

4. Chloe Covell (Austrália) – 235.75

5. Aoi Uemura (Japão) – 234.90

6. Momiji Nishiya (Japão) – 231.98

7. Miyu Ito (Japão) – 231.84

8. Gabi Mazetto (Brasil) – 217.62

Resultado da semifinal masculina

1. Aurelien Giraud (França) – 265.65

2. Sora Shirai (Japão) – 265.45

3. Gustavo Ribeiro (Portugal) – 265.31

4. Nyjah Huston (Estados Unidos) – 263.92

5. Jagger Eaton (Estados Unidos) – 260.58

6. Felipe Gustavo (Brasil) – 254.14

7. Kelvin Hoefler (Brasil)- 250.88

8. Cordano Russell (Canadá) – 249.94