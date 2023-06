Ranking da Fifa é atualizado sem mudanças no topo: Argentina segue liderando e Brasil é o terceiro

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 10:37 Compartilhe

A Fifa divulgou a atualização do ranking de seleções nesta quinta-feira (29). No topo, não há novidades: a Argentina, campeã do mundo no Qatar em 2022, segue na liderança. A margem de diferença para a segunda colocada França é de menos de um ponto. O Brasil completa o top 3, com 13 pontos a menos que a Albiceleste.

Não houve entradas de novas seleções nas 10 primeiras posições. A primeira mudança de lugar aconteceu justamente na quarta e quinta colocações, com a ultrapassagem da Inglaterra sobre a Bélgica. A Croácia, com o vice da Nations League, assumiu o sexto lugar, passando a Holanda. Já a Espanha, que conquistou a competição, não subiu no ranking, se mantendo em 10º. Itália e Portugal completam o top 10.

Veja as 20 primeiras seleções do ranking:

– Argentina – 1.843.73 pontos

– França – 1.843.54 pontos

– Brasil – 1.828.27 pontos

– Inglaterra – 1.797.39 pontos

– Bélgica – 1.788.55 pontos

– Croácia – 1.742.55 pontos

– Holanda – 1.731.23 pontos

– Itália – 1.726.58 pontos

– Portugal – 1.718.25 pontos

– Espanha – 1.703.45 pontos

– Estados Unidos – 1.673.34 pontos

– Suíça – 1.661.12 pontos

– Marrocos – 1.655.50 pontos

– México – 1.639.19 pontos

– Alemanha – 1.636.32 pontos

– Uruguai – 1.633.13 pontos

– Colômbia – 1.624.91 pontos

– Senegal – 1.612.61 pontos

– Dinamarca – 1.597.37 pontos

– Japão – 1.595.96 pontos

A próxima atualização do ranking deve acontecer no dia 20 de julho. Já o próximo compromisso de seleções pela Data Fifa deve acontecer em setembro. O Brasil estreia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, enfrentando a Bolívia em casa no dia 4, e visitando a seleção do Peru nove dias depois.