Ramon valoriza oportunidade para estreantes na Seleção e já projeta confronto com Senegal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 20:03 Compartilhe

Ainda na condição de interino, o técnico da Seleção Brasileira, Ramon Menezes, concedeu entrevista coletiva após a vitória do Brasil diante da Guiné por 4 a 1, e valorizou os jogadores que atuaram pela Seleção pela primeira vez na carreira.

O técnico utilizou as seis substituições disponíveis para a partida e promoveu a entrada de jogadores que atuaram pouco ou nem estiveram presentes no último amistoso do Brasil, diante do Marrocos, disputado em março.

+ ATUAÇÕES: Vini Jr mostra que é o craque do novo ciclo da Seleção Brasileira no amistoso contra Guiné

+ Cinco meses sem treinador! Saiba até onde a CBF pretende ir para ter Carlo Ancelotti

– Alguns jogadores tiveram a oportunidade de jogar por mais tempo, como o Veiga e o Bruno Guimarães, que não esteve conosco na última preparação. Pudemos observar bem o Joelinton e o Ayrton Lucas, jogadores que vivem uma grande fase e confirmaram isso hoje na Seleção Brasileira. Fizemos a estreia do Vanderson, do Malcom e vai ser desta maneira.

Ramon também detalhou como pretende escalar o time no jogo da próxima terça-feira (20), às 16 horas (hora de Brasília), contra a seleção de Senegal. O técnico afirmou que a prioridade é recuperar os jogadores que entraram em campo neste sábado (17), e que só vai pensar na próxima partida a partir de agora, passada a partida diante da Guiné.

– Vamos pensar bem, trabalhar bem, para estar muito forte diante de Senegal. Hoje já começa a recuperação. (Vamos) Estudar, focar em Senegal, porque a gente estava muito focado em Guiné. No jogo do dia 20 vamos entrar muito focados – afirmou.

E MAIS: