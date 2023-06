Ramon Menezes faz elogios a Bento, goleiro do Athletico-PR ligado ao Benfica: ‘Tem um futuro promissor’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 9:58 Compartilhe

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira para um amistoso contra Senegal, realizado no José Alvalade, em Lisboa (POR). Em coletiva antes do encontro, o treinador interino do Brasil, Ramon Menezes, foi questionado por jornalistas portugueses sobre o goleiro Bento, do Athletico-PR, que vive grande fase no futebol brasileiro.

– Bento é um excelente goleiro e tem feito ótimas temporadas no serviço do Athletico Paranaense. Ele tem um futuro promissor e qualidade não falta – apontou o comandante brasileiro.

Bento foi utilizado por Ramon nas categorias de base do Brasil e foi apontado em uma lista interna do Benfica, de Portugal, como possível contratação. Porém, ainda não há nada concreto e o interesse remoto só se transformaria em proposta, de acordo com o jornal português “O Jogo”, se o atual goleiro titular dos Encarnados, Odysseas Vlachodimos, for vendido para outro clube.

O planejamento das Águias é oferecer cerca de 10 milhões de euros, transformando Bento no goleiro mais caro da história do futebol brasileiro. O camisa 1 do Furacão tem 34 jogos nesta temporada, com uma média inferior a um gol sofrido por jogo e 14 partidas sem ser vazado.

