Ramon Menezes aguarda contato do presidente da CBF para saber de seu futuro na Seleção

A Seleção Brasileira encerrou sua participação em jogos neste semestre sem saber quem será o seu novo técnico. Com Carlo Ancelotti engatilhado, segundo apurou o Lance!, há uma lacuna de trabalho a ser definida até a possível chegada do italiano, prevista para meados de 2024, quando termina seu contrato com o Real Madrid-ESP. Enquanto isso, várias incógnitas permanecem no ar, inclusive o futuro de Ramon Menezes, que tem conduzido o time de forma interina.

Nesta terça-feira (20), na zona mista após a derrota por 4 a 2 para Senegal, o treinador revelou que vai parar um pouco para descansar e aguardar o contato do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para saber qual será o seu papel na Seleção principal daqui para frente.

– Agora é um momento para descansar, eu vou esperar o contato do presidente para a gente sentar, para a gente conversar, para ver a minha posição dentro da CBF e sempre com o objetivo de ajudar – declarou Ramon.

Vale lembrar que Ramon também é técnico da Seleção sub-20 e da Seleção Olímpica, que tem como objetivo se classificar para os Jogos de Paris, em 2024. Dessa forma, em algum momento, o interino precisará se dedicar somente ao cargo em que foi contratado primeiramente. Enquanto isso, ele desconversa sobre esses temas e diz que estará sempre pronto para ajudar o selecionado principal.

– Todas as vezes que precisar, eu vou estar sempre pronto para ajudar, eu acho que isso faz parte da minha personalidade, que é coragem, estou aqui para ajudar a Seleção Brasileira e todas as vezes que o presidente precisar, eu vou estar à disposição.

Após os dois amistosos dessa Data Fifa, a Seleção Brasileira volta a se reunir apenas em setembro, quando inicia a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e terá Bolívia (em casa) e Peru (fora) como primeiros adversários. Enquanto isso, a entidade aguarda Carlo Ancelotti terminar seu contrato com o Real Madrid-ESP para ter um técnico efetivo, quem sabe, no meio de 2024.

