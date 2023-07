Ramon Díaz enxerga evolução no Vasco em nova derrota e indica o que está faltando para o time pontuar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 21:54 Compartilhe

Apesar da derrota por 3 a 1 para o Corinthians, na Neo Química Arena, o técnico Ramón Díaz viu evolução no Vasco. Em seu segundo jogo no comando, o time ainda não conseguiu pontuar, mas o treinador entende que falta tranquilidade para que os resultados possam acontecer.

– Existe a evolução. Temos que seguir trabalhando, há muito o que fazer. Temos que dar principalmente mais confiança para a equipe porque tivemos situações, mas não concluímos. Tivemos uma muito clara que poderia ter nos dado o empate. No segundo tempo competimos bem. Sem contundência, mas competimos. Temos que trabalhar muito para poder tranquilizar o time, que está muito pressionado. Necessitamos de tempo e trabalho. Temos que trabalhar em todos os sentidos. Temos que trabalhar o ânimo e futebolisticamente – avaliou Ramon Díaz, que completou:

– Temos que dar tranquilidade, porque no momento em que empatamos (quando o Vasco marcou, perdia por 2 a 0), dava 25 minutos para poder recuperar. Mas aí tivemos uma saída ruim, uma bola para trás e estávamos muito abertos. Temos que transmitir à equipe tranquilidade para resolver situações a nosso favor. Temos que seguir trabalhando muito.

O jogo marcou as estreias de Praxedes, Sebastián Ferreira e Paulinho, contratados nesta semana pelo Vasco. Ramón Díaz avaliou os jogadores.

– Paulinho está muito bem, Seba teve uma grande chance para converter em gol. Seguramente, os reforços com muito trabalho vão nos levar aos resultados que queremos.

O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 9 pontos em 16 jogos, pior campanha da história do clube. O time volta a jogar no domingo da semana que vem (6), contra o Grêmio, ainda sem local definido. O STJD permitiu mulheres e crianças na partida, mas São Januário ainda está interditado pela Justiça.