Ramon agradece confiança da CBF, mas desconversa sobre possível chegada de Ancelotti à Seleção: ‘Foco é nesses dois jogos’

A Seleção Brasileira venceu Guiné por 4 a 1, neste sábado (17), em amistoso realizado na Espanha. Apesar do bom resultado, o assunto do dia foi o novo técnico do Brasil, que segue sendo comandado por um interino. Enquanto a indefinição sobre o sucessor de Tite não parece ter fim, Ramon Menezes mantém o foco na missão que lhe foi dada nestes dois duelos na Data Fifa.

Durante a transmissão da TV Globo, a emissora deu a informação de que Carlo Ancelotti será o técnico da Seleção, assumindo o comando do time a partir de 2024. Neste sábado (17), o Lance! também trouxe a notícia de que o treinador do Real Madrid é a prioridade da CBF e que a entidade está disposta a esperar pelo italiano até ele conseguir ser liberado do contrato com o clube espanhol, o que deve acontecer somente em meados de 2024. No entanto, ainda não há um acordo verbal com Ancelotti, que deve ter conversas com dirigentes brasileiros em breve.

– Eu não fiquei sabendo de nada, eu disse na coletiva que se tratava de um grandíssimo treinador. O que eu vou falar em relação ao Ancelotti? Carreira maravilhosa. O meu foco são esses dois jogos, ajudar a Seleção Brasileira, é um prazer, um privilégio servir à Seleção Brasileira. Então meu foco é Senegal, para a gente fazer também uma grande partida – declarou Ramon na zona mista do estádio.

Enquanto aguarda a definição de quem será o novo comandante da Amarelinha, Ramon Menezes segue seu trabalho nesses amistosos. Depois de ser derrotado por Marrocos, em março, ele venceu Guiné neste sábado (17), e agora foca em Senegal, nesta terça-feira (20). Por ora, o treinador do sub-20 agradece a oportunidade que vem tendo nesses últimos meses.

– Primeiro agradeço a Deus por essa grande oportunidade, agradecer também ao presidente da CBF, o Ednaldo Rodrigues, pela confiança no trabalho, agradecer aos jogadores também, que me receberam tão bem. São grandíssimos jogadores, nosso relacionamento está crescendo, estou tendo a oportunidade de trabalhar com outros jogadores que não vieram na convocação anterior. É um time muito forte, experiente. Estou muito feliz com a vitória – concluiu o treinador interino.

Depois de vencer Guiné, a Seleção Brasileira terá mais um amistoso nesta Data Fifa, que será disputado contra Senegal, em Lisboa, nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília). A partida será disputada em Portugal, na cidade de Lisboa, no estádio José Alvalade.

