Ralff Abreu disputa torneio BT 400 na França com Alessandro Calbucci

O niteroiense Ralff Abreu, ex-top 10 mundial, embarca nesta terça-feira para a disputa do torneio BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, evento com premiação de US$ 35 mil e importantes pontos no ranking mundial a Federação Internacional de Tênis.

Ele vai disputar pela primeira vez um evento do circuito mundial ao lado do italiano radicado no Rio de Janeiro, Alessandro Calbucci, que foi número 1 do mundo e multicampeão mundial, com 81 títulos na carreira. A competição começa na quinta-feira, 27, e vai até o sábado, 29.

“Calbucci é um grande amigo, treino com ele com frequência em Copacabana, no Rio de Janeiro. Estou empolgado em poder atuar ao lado dele pela primeira vez em um grande torneio”, destacou o niteroiense, atleta patrocinado pela Dropshot e com apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói, Dropshot, Clínica de Vacinação Prophylaxis e Spider Undergrip.