Raio-X de Fluminense x Atlético-MG: números mostram equilíbrio entre os adversários

Os números de Fluminense e Atlético-MG em 2023 mostram que o confronto entre as equipes que se enfrentam na quarta-feira (21), pelo Campeonato Brasileiro, promete muito equilíbrio. E que dificilmente o placar não será alterado por algum dos times.

Em 34 jogos realizados na temporada, o Tricolor das Laranjeiras marcou 61 gols e tem o 4º melhor ataque do Brasileirão. Em apenas nove oportunidades, o Flu ficou sem balançar as redes dos seus adversários, sendo cinco duelos consecutivos referente ao pior momento da equipe de Fernando Diniz em 2023 do período do dia 16 de maio até o dia 1º de junho.

Defensivamente, o Fluminense sofreu gols em mais da metade das partidas disputadas até aqui. A equipe de Fernando Diniz sofreu 27 gols na temporada, mas possui a 7ª melhor marca do Brasileirão empatado com Flamengo e São Paulo.

Por outro lado, o Atlético-MG disputou 35 jogos em 2023 e vem marcando gols em quase todas as partidas que disputou. Em apenas seis oportunidades, o Galo não conseguiu balançar as redes dos rivais, tendo alcançado a marca de 53 gols marcados até aqui, o que representa um desempenho pior em relação ao rival da 11ª rodada do Brasileirão.

Na defesa, o Galo sofreu os mesmos 27 gols que o Fluminense, mas em apenas 13 partidas. No Brasileirão, a equipe alvinegra tem a 2ª melhor defesa ao lado de Palmeiras, Fortaleza e Santos.

Individualmente, o Fluminense também possui peças individuais que vem sendo mais decisivas ao longo da temporada. Apesar de um jejum de sete jogos sem balançar as redes, Germán Cano marcou 25 gols na temporada. No Atlético-MG, Hulk é o principal artilheiro da equipe com 20 gols.

Segundo dados do “Footstats”, Fábio já fez 62 defesas somando dados do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, enquanto Everton fez 32 intervenções pelas mesmas competições.

O duelo entre o 4º e o 5º colocados do Campeonato Brasileiro promete equilíbrio entre Fluminense e Atlético-MG. Enquanto o Tricolor espera recuperar algumas de suas peças chaves, como Marcelo, Paulo Henrique Ganso e Nino, o Galo conta com a dupla Hulk e Paulinho para tentar dar alegria aos torcedores.

