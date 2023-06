Rafael Matos vira e vai às quartas no ATP de Halle

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 11:51 Compartilhe

Atuando pela primeira vez com o chileno Nicolas Jarry, Rafael Matos, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), estreou com vitória, nesta terça-feira, no ATP 500 de Halle, na Alemanha, evento sobre a grama, com premiação acima de 2 milhões de euros.

Matos e Jarry derrotaram a dupla dos austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler por 3/6 6/3 13/11 após 1h23min e enfrentam nas quartas de final os vencedores de Marcelo Melo/John Peers (BRA/AUS) e a dupla dos belgas Sander Gille e Joran Vliegen, cabeças de chave 3.

