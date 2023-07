Rafael Matos vence partida de dois dias na estreia de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 11:23 Compartilhe

Atleta ADK Tennis, de Itajaí (SC), Rafael Matos e o português Francisco Cabral finalizaram jogo de dois dias neste domingo e estrearam com vitória no torneio de Wimbledon, o mais tradicional do esporte.

Matos e Cabral derrotaram a dupla dos britânicos Jonny O´Mara e Liam Broady por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 6/4 realizado na quadra 12 do All England Club. O duelo havia começado no sábado e paralisado no começo do primeiro set por conta da chuva.

Matos volta à quadra nesta segunda-feira para encarar a dupla dos croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, cabeças de chave 9 e campeões do torneio em 2021.