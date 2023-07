Rafael Matos vence na estreia em Bastad, na Suécia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 11:21 Compartilhe

Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Rafael Matos e o portueugês Francisco Cabral venceram, nesta terça-feira, na estreia do ATP 250 de Bastad, na Suécia, evento sobre o piso de saibro com premiação de 562 mil euros.

Os dois passaram pela dupla do romeno Victor Vlad Cornea e do espanhol Sergio Martos Gornes por 6/2 6/4 e vão enfrentar nas quartas de final os cabeças de chave 1, a dupla do alemão Andreas Mies e o francês Fabrice Martin.

Orlando Luz, também da ADK Tennis, foi superado ao lado do uruguaio Ariel Behar. Eles perderam dos cabeças de chave 3, a dupla austríaca formada por Alexander Erler e Lucas Miedler por 7/6 (7/4) 7/6 (7/3).