Rafael Matos, número 47 do mundo e atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), e o português Francisco Cabral se classificaram, nesta quarta-feira, para as quartas de final do ATP 250 de Umag, na Croácia.

A dupla bateu a parceria do espanhol David Vega, ex-parceiro de Matos, e o francês Albano Olivetti por 6/2 7/6 (7/5) e aguardam pela dupla de Marcelo Demoliner e o austríaco Philipp Osvald e a dupla dos holandeses Sander Arends e David Pel.