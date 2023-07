Rafael Matos vai às quartas do ATP de Kitzbuhel

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 12:30 Compartilhe

Rafael Matos, atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), e o português Francisco Cabral, estrearam com vitória no ATP 250 de Kitzbuhel, na Áustria, evento sobre o saibro com premiação de 562 mil euros.

A dupla derrotou a parceria dos holandeses Matwe Middelkoop e David Pel por 7/6 (7/5) 6/3 após 1h39min.

Eles aguardam por rivais que saem do jogo entre os austríacos Filip Misolic e Joel Josef Schwärzler e a dupla cabeça de chave 2 formada pelos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori.