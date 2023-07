Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/07/2023 - 10:44 Compartilhe

Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Rafael Matos, número 49 do mundo, foi vice-campeão, neste domingo, no ATP 250 de Bastad, na Suécia, evento sobre o piso de saibro com premiação de 562 mil euros.

Matos e o português Francisco Cabral caíram na final diante do equatoriano Gonzalo Escobar e o cazaque Aleksandr Nedovyesov por um duplo 6/2.

Esta foi a primeira final da dupla junta. Matos jogou sua 10ª decisão na carreira, primeira do ano, e soma seis títulos na carreira.