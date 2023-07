Rafael Matos e Demoliner sobem no ranking da ATP após finais

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 10:01 Compartilhe

Rafael Matos e Marcelo Demoliner se destacaram em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais nas duplas nesta segunda-feira após as finais nos ATPs 250 de Bastad, na Suécia, e Gstaad, na Suíça.

Matos ganhou duas posições e foi ao 47º posto enquanto que Demoliner subiu nove e foi ao 56º lugar. Marcelo Melo segue como o melhor brasileiro como o 36º colocado.

Matos joga o ATP 250 de Umag, na Croácia, com Francisco Cabral, de Portugal, Marcelo Melo disputa sua milésima partida nesta segunda, junto com John Peers, no ATP 250 de Atlanta, nos EUA, e Demoliner atua com o austríaco Philipp Osvald, em Umag.