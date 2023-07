Rafael Matos e Cabral derrubam dupla cabeça 1 e fazem semi em Bastad

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/07/2023 - 11:32 Compartilhe

Rafael Matos, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), e o português Francisco Cabral alcançaram, nesta quarta-feira, uma vaga na semifinal do ATP 250 de Bastad, na Suécia, evento sobre o piso de saibro com premiação de 562 mil euros.

Matos e Cabral derrubaram com autoridade a dupla cabeça de chave 1 do torneio formada pelo alemão Andreas Mies, que tem dois títulos em Roland Garros, e o francês Fabrice Martin por 6/2 6/1 e agora enfrentam a dupla vencedora do jogo entre os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler e a dupla dos holandeses Sander Arends e David Pel.

Matos é o atual campeão do torneio ao lado do espanhol David Vega.