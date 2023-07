Rafael Matos e Cabral alcançam a final em Bastad

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 9:08 Compartilhe

Atleta da ADK Tennis, de Itajaí (SC), Rafael Matos se classificou, nesta sexta-feira, para a decisão de duplas do ATP 250 de Bastad, na Suécia, evento no saibro com premiação de 562 mil euros.

Matos e o português Francisco Cabral derrotaram a dupla cabeça de chave 3 formada pelos austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler por contundentes 6/2 6/3.

Esta é a segunda dupla favorita seguida que Cabral e Matos vencem com autoridade. Eles passaram na quarta-feira pelos cabeças de chave 1, o francês Fabrice Martin e o alemão Andreas Mies, por 6/2 6/1.

Na decisão os rivais saem do jogo entre os italianos Simone Bolelli/Andrea Vavassori e a dupla do equatoriano Gonzalo Escobar e do cazaque Alexander Nedovyesov.

Matos é o atual campeão do torneio com o espanhol David Vega e busca o bicampeonato e primeiro título com Cabral. Ele busca seu sétimo ATP na carreira e jogará sua 10ª final. A decisão será no domingo.

“Três jogos excelentes em questão de nível, jogamos muito bem do início ao fim. Devolução do fundo de quadra se destacando, tem feito a diferença. Na quarta e hoje esperávamos jogos bem duros, mas com o nível que apresentamos conseguimos um placar até que não esperado. Não a vitória em si, mas sim o placar. Bem feliz com isso e agora falta mais um passo para buscar o título e vamos buscar esse mesmo nível que estamos atuando”, disse Matos.