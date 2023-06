Rafael Leão, do Milan, lança 2° álbum de rap

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 30/06/2023 - 12:52 Compartilhe

MILÃO, 30 JUN (ANSA) – O atacante português Rafael Leão lançou nesta sexta-feira (30) seu segundo álbum de rap gravado sob o pseudônimo de “Way45”.

“My life in each verse” (“A minha vida em cada estrofe”, em português) é o título da coletânea de 17 canções, incluindo uma em italiano.

O jogador do Milan deu início à carreira na música em 2020, quando foi forçado a ficar isolado em sua casa devido à pandemia de Covid-19. Em 2021, ele lançou o álbum Beginning, com sete faixas e com as participações de CiiJames, Léo Stunna, KidRobinn e Eric Rodrigues, que foi bem recebido pelo público.

Em ambos os discos, as letras das canções contam o crescimento e o percurso de Leão no bairro que marcou sua adolescência.

Inclusive, o nome Way 45 é uma homenagem ao local de onde vem: mistura o código postal do bairro da Jamaica, no Seixal (2845), onde cresceu, e o termo “way”, ou seja, “caminho”.

Entre os artistas que influenciaram o atleta português estão alguns rappers americanos, como Roddy Ricch, Lil Durk e Lil Baby. Recentemente, Leão foi anunciado como artista MTV Push do mês de julho em Portugal. (ANSA).