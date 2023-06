Rafa Miiller e Paty Diaz são campeãs do Sand Series de Brasília

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 20:33 Compartilhe

A dupla da brasileira Rafaella Miiller e da venezuelana Patrícia Diaz conquistou, na noite deste sábado, o título do Sand Series Decathlon de Brasília (DF), um dos Grand Slams do Beach Tennis, com premiação de US$ 50 mil.

Miiller e Diaz derrotaram a dupla de Nicole Nobile, italiana e atleta do Arena Nacional, de São Paulo, e a também italiana Flaminia Daina por um duplo 6/3.

Este é o quinto título da dupla no ano onde foram campeãs mundiais em Cesenatico, na Itália, Sand Series de Gran Canaria, na Espanha, o BT 400 de Marechal Deodoro (AL), e o BT 200 do Guarujá (SP).

Elas vão somar ao todo 420 pontos no ranking indo a 4023 enquanto que as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini ficarão com pouco mais de 4400, iniciando a briga pelo número 1.

