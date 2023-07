Racing anuncia rescisão com Paolo Guerrero, que está livre no mercado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/07/2023 - 16:04 Compartilhe

Nesta quinta-feira (6), o Racing, da Argentina, anunciou que o atacante Paolo Guerrero, de 39 anos, não é mais jogador do clube. Em comunicado, a equipe informou a rescisão de contrato em comum acordo com o peruano, que agora está livre no mercado.

“Agradecemos a sua qualidade humana e profissional e o seu compromisso permanente ao serviço da equipe. Desejamos-lhe sucesso, Paolo, no seu futuro!”, disse o clube, no comunicado.

Guerrero chegou ao Racing em janeiro deste ano. Pela equipe argentina, o peruano disputou 22 jogos, marcou três gols e deu duas assistências.

Paolo Guerrero 🇵🇪 se desvinculó de Racing de común acuerdo con el club. En el día de mañana se firmará la correspondiente rescisión contractual ✍🏻 Te agradecemos por tu calidad humana y profesional y tu compromiso permanente al servicio del equipo 🫶🏻 ¡Te deseamos éxitos,… pic.twitter.com/CgAoGXOAql — Racing Club (@RacingClub) July 6, 2023

Velho conhecido do futebol brasileiro, Guerrero volta a ficar sem clube em poucos meses. No Brasil, o atacante atuou por clubes tradicionais como Corinthians, Flamengo, Internacional e Avaí.