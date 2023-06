Quem lidera? Confira os clubes da Série A com maiores médias de público e renda em 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 15:05 Compartilhe

Qual clube da Série A do Brasileirão tem maior média de público desde o início de 2023? E qual arrecada mais dinheiro com bilheteria? Um levantamento da Pluri, em parceria com o Lance!, revela detalhes sobre a presença de torcida nos estádios brasileiros.



Destaques:



> Dono da maior torcida, Flamengo lidera os dois indicadores (e com sobra);



> Corinthians, Palmeiras e São Paulo também aparecem no top-4;



> Confira os rankings abaixo e compare a posição do seu time com os rivais!

Domínio rubro-negro na média de público



Ninguém supera o Flamengo quando o assunto é média de público pagante nos estádios. Entre janeiro e maio deste ano, o clube carioca disputou 18 partidas e levou mais de 900 mil pessoas aos estádios – uma média de 50 mil por partida.



A distância é grande para Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que aparecem em seguida com médias superiores a 39 mil por jogo.

* Cuiabá e Red Bull Bragantino não aparecem, pois o levantamento da Pluri inclui apenas os 40 clubes brasileiros com maior média de público pagante.

Flamengo tem maior média de público e bilheteria (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Milhões acumulados em bilheteria



O Flamengo também lidera o ranking de renda média no futebol brasileiro. Até o fim de maio, os jogos do clube rubro-negro renderam uma renda bruta total de R$ 60,8 milhões – uma média de R$ 3,3 milhões por partida.



Mesmo com um estádio menor, o Palmeiras chega perto com uma bilheteria média de R$ 2,9 milhões. Corinthians, São Paulo e Fluminense também aparecem bem posicionados.



Mas, calma: esse valor não vai diretamente para os cofres do clube. Deste valor, saem taxas para as federações (sempre altas), custos de operação, impostos e, em certos casos, o lucro é dividido com o clube visitante.

* Goiás, América-MG e Red Bull Bragantino não aparecem, pois o levantamento da Pluri inclui apenas os 40 clubes brasileiros com maior média de público pagante.