Quem é Negrucci? Conheça o volante do São Paulo que estreou no profissional contra o Tigre

Na última terça-feira (27), na vitória contra o Tigre, mais uma Cria de Cotia estreou entre os profissionais. Foi a vez de Negrucci. O volante foi promovido ao profissional do São Paulo há um mês, logo quando Dorival Júnior assumiu o comando da equipe. Porém, contra o time argentino, ele entrou no segundo tempo e ficou cerca de 14 minutos em campo.

Mas quem é Fellipe Negrucci? O jogador, hoje com 19 anos, chegou nas categorias de base do Tricolor aos 10 anos. No entanto, sua trajetória no futebol começou aos 4 anos, em Limeira (sua cidade natal), na escolinha Thié Sports, que pertence ao seu pai. Em 2015, foi aprovado nas categorias de base do São Paulo, na época, no Sub-11. Inclusive, desde cedo, teve uma boa parceria com Caio Matheus, o ‘Caiobinha’, que também já teve oportunidade no time profissional antes de se lesionar.

No Sub-17, em 2020, Negrucci esteve presente na conquista da Copa do Brasil e da Supercopa da categoria naquela edição. Em 2021, assinou um contrato profissional com o São Paulo. Em 2022, renovou seu contrato com o São Paulo até julho de 2026.

Negrucci sempre esteve acostumado a jogar como volante, como foi visto nos minutos contra o Tigre. Com boas características defensivas, ele também treinou algumas vezes como zagueiro. No jogo contra o Tigre, entrou no lugar de Gabriel Neves.

O jogador era um dos destaques em Cotia, principalmente no meio de campo. Inclusive, era um dos xodós de Alex, treinador do Sub-20 na temporada passada. Na estreia do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, chamou atenção ao marcar um golaço de falta na vitória por 3 a 0 contra o Porto Velho. Desde aquela época, Negrucci já vinha se especializando nesse fundamento. Em 2022, chegou a marcar outros gols dessa forma.

Quanto aos números na base, considerando Sub-17 e Sub-20, foram 102 jogos, 59 vitórias, 17 empates, 26 derrotas e três gols. Além dos títulos citados anteriormente, também conquistou o Campeonato Paulista Sub-15 (2018).

Negrucci teria chamado a atenção de Dorival Júnior durante algumas integrações que o treinador fez com outros garotos de Cotia. Ele é visto como um reforço para a posição de volante da equipe. Apesar da presença de Pablo Maia, Luan e Gabriel Neves, as características de Negrucci agradaram ao treinador tricolor. É importante ressaltar que o futuro de Pablo Maia é incerto. O Lance! apurou em maio que o estafe do jogador estaria projetando uma possível saída para a Europa em breve.

Atuando principalmente como um volante de marcação, Negrucci não é como Luan, que desempenha um papel defensivo, com pouca contribuição ofensiva, exceto por alguns chutes de média distância que marcou em alguns momentos. Negrucci possui características mais próximas às de Pablo Maia, por exemplo, incluindo sua capacidade de chutar de fora da área. Ele é um jogador com boas habilidades defensivas e também consegue iniciar jogadas no setor de meio-campo.

Negrucci comentou sobre sua estreia no time profissional. O jogador afirmou que foi uma noite que “vai ficar marcada para sempre” e expressou gratidão a Dorival Júnior pela confiança depositada nele. Além disso, ele também projetou seu futuro na equipe principal.

– Sem dúvidas uma noite que vai ficar marcada para sempre em minha vida. Passa um filme na cabeça de tudo que enfrentei, do tanto que trabalhei e lutei para realizar esse sonho. Então é agradecer ao São Paulo, ao professor Dorival pela confiança e a Deus por permitir viver esse momento – disse.

– Toda a equipe fez uma grande partida e saímos com nosso primeiro objetivo na Sul-Americana, que era a primeira colocação do grupo e a classificação. Agora é voltar o foco para o Brasileiro, temos um jogo muito difícil contra o Fluminense, mas vamos nos preparar bem e ao lado do nosso torcedor buscar os três pontos – completou.

É provável que Negrucci comece a ganhar gradualmente mais minutos na equipe, assim como outras promessas da base de Cotia. Vale lembrar que Beraldo levou quase um ano para se consolidar como titular, demonstrando que o processo de adaptação e consolidação no time principal pode levar tempo para alguns jogadores.