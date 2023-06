Quem é melhor: Santos x Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do Lance!

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 9:50 Compartilhe

Santos e Corinthians protagonizam um clássico alvinegro com ambos clubes em um momento conturbado. Na Vila Belmiro, os times buscam aumentar a distância para a zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Peixe tenta reencontrar o caminho das vitórias. A última vitória do Alvinegro Praiano foi no dia 14 de maio, diante do Vasco. De lá até agora, o Peixe empatou cinco vezes e perdeu em três ocasiões, com eliminações na Sul-Americana e na Copa do Brasil.Foto: Raul Baretta / Santos FC

No Timão, o clima também está longe do agradável. Das últimas 13 partidas disputadas, o time alvinegro da capital só venceu duas vezes. Nesse meio tempo, a equipe ainda teve que lidar com a queda na Libertadores, além de amargar a 16ª posição do Brasileirão.

Neste ano, os clubes já travaram um duelo. No mesmo local do jogo desta quarta-feira (21), Santos e Corinthians ficaram no 2 a 2, em confronto válido pelo Paulistão.

SANTOS X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 11ª rodada

Data e hora: 21 de junho de 2023, quarta-feira, às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Rafael Traci

Transmissão: Premiere e em tempo real pelo LANCE!

PROVÁVEL SANTOS

João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

Desfalques: Alison, Felipe Jonatan e Leonardo Zabala (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo); Camacho (suspenso)

Pendurados: Nathan, Deivid Washington e Lucas Lima

PROVÁVEL CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Roni, Fausto Vera e Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Yuri Alberto e Róger Guedes

Desfalques: Cantillo (desconforto na panturrilha); Gustavo Mosquito (lesão no ligamento do joelho); Paulinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo); Murillo (dúvida); Bruno Méndez (seleção uruguaia)

Pendurados: Cássio, Fagner, Róger Guedes e Fábio Santos.

